Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Erfolgreiche Fahndung

Polizei stellt mögliche Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch

Ratzeburg (ots)

27.08.2025 | Kreis Stormarn | 26.08.2025 - Reinfeld

Dienstagabend (26. August 2025) soll es zu einem versuchten Einbruch in ein leerstehendes Gebäude in Reinfeld gekommen sein. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung stellte die Polizei zwei Tatverdächtige fest.

Am 26.08.2025 gegen 22:55 Uhr sollen laut Zeugenaussagen zwei zunächst unbekannte Männer die Scheibe der Eingangstür eines leerstehendes Hauses in der Paul-von-Schoenaich-Straße in Reinfeld beschädigt haben. Als sie durch die Zeugen angesprochen wurden, liefen die Männer davon. Dank der guten Personenbeschreibungen und aufmerksamer Passanten trafen die eingesetzten Polizeibeamten die beiden möglichen Tatverdächtigen wenig später im Nahbereich an. Es handelte sich um zwei deutsche Männer (28 und 29 Jahre alt) aus Reinfeld. Der 29-Jährige trug zudem ein verbotenes Messer bei sich, welches die Beamten bei der Durchsuchung fanden und sicherstellten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen vorerst entlassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell