Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mundraub in Stadtroda

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Mitarbeiter eines Supermarktes in Stadtroda, meldeten am Montag einen aggressiven Mann, der andere Kunden belästigen würde. Als hinzugerufene Polizeibeamte eintrafen, bestätigte sich die Meldung. Ein 55-Jähriger begab sich betrunken in den Supermarkt und benahm sich unflätig. Dazu wurde er durch einen Mitarbeiter dabei erwischt, wie er versuchte zwei Flaschen hochprozentige Alkoholika einzustecken. Nachdem er erwischt wurde, öffnete er eine der beiden Flaschen und nahm einen großen Schluck und stellte die Flasche anschließend wieder in das Regal. Der Mann erhielt Hausverbot, dazu wurde eine Anzeige gefertigt.

