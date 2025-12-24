LPI-J: Parkscheinautomat beschädigt

Apolda (ots) - Offenbar sollte der Weihnachtsauftritt perfekt werden. Eine 13-jährige wollte am Heiligen Abend mit besonders schicken Fingernägel punkten. Bereits am 23.12. bediente sie sich dafür in einer Rossmann- Filiale an künstlichen Fingernägeln im Wert von 4,95 Euro - leider ohne sie an der Kasse zu bezahlen. Der vorzeitige Griff zur Maniküre blieb nicht unentdeckt. Statt festlicher Bewunderung erfolgte ein ...

