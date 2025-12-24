LPI-J: Parkscheinautomat beschädigt
Weimar (ots)
In der Nacht zu Dienstag beschädigten unbekannte Täter in der Straße "Graben" einen Parkscheinautomaten mittels Böllern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.
