Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parkscheinautomat beschädigt

Weimar (ots)

In der Nacht zu Dienstag beschädigten unbekannte Täter in der Straße "Graben" einen Parkscheinautomaten mittels Böllern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 24.12.2025 – 07:55

    LPI-J: Schöne Nägel für Heiligabend

    Apolda (ots) - Offenbar sollte der Weihnachtsauftritt perfekt werden. Eine 13-jährige wollte am Heiligen Abend mit besonders schicken Fingernägel punkten. Bereits am 23.12. bediente sie sich dafür in einer Rossmann- Filiale an künstlichen Fingernägeln im Wert von 4,95 Euro - leider ohne sie an der Kasse zu bezahlen. Der vorzeitige Griff zur Maniküre blieb nicht unentdeckt. Statt festlicher Bewunderung erfolgte ein ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 07:51

    LPI-J: Feuerlöscher in Tiefgarage entleert - Polizei ermittelt

    Apolda (ots) - Im Zeitraum vom Abend des 22.12. bis zum Morgen des 23.12 kam es in Apolda, Brauhaus, zu einem Vorfall mit einem Feuerlöscher. Bislang unbekannte Täter entnahmen einen Feuerlöscher aus einem dafür vorgesehenen Feuerlöscherschrank und versprühten dessen Inhalt vollständig in einem Durchgang zur Tiefgarage sowie angrenzenden Treppenhaus. Durch das Versprühen des Löschmittels kam es zu einer starken ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:30

    LPI-J: Mundraub in Stadtroda

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Mitarbeiter eines Supermarktes in Stadtroda, meldeten am Montag einen aggressiven Mann, der andere Kunden belästigen würde. Als hinzugerufene Polizeibeamte eintrafen, bestätigte sich die Meldung. Ein 55-Jähriger begab sich betrunken in den Supermarkt und benahm sich unflätig. Dazu wurde er durch einen Mitarbeiter dabei erwischt, wie er versuchte zwei Flaschen hochprozentige Alkoholika einzustecken. Nachdem er erwischt wurde, ...

    mehr
