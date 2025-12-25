Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 25.12.2025

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Mittwochabend, gegen 21:15 Uhr wurde eine Zeugin im Bereich der Stadtrodaer Straße in Jena auf eine PKW Opel aufmerksam. Der Fahrer des Fahrzeuges schien augenscheinlich unter starkem Einfluss von Alkohol oder anderen Berauschenden Mitteln zu stehen. Das Fahrzeug konnte schlussendlich durch die eingesetzten Polizeibeamten im Bereich Jena Winzerla angetroffen und kontrolliert werden. Ein Atemalkohol Test ergab gegen 21:50 Uhr einen Wert von 1,48 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren bezüglich Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eröffnet. Der Beschuldigte musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein wurde Beschlagnahmt.

Wohnungsbrand in Jena Isserstedt

Gegen 19:05 Uhr versuchte die Geschädigte Wohnungsinhaberin am Heiligabend, in Jena Isserstedt, An der Siedlung, einen Ethanolofen aufzufüllen. Dabei kam es zu einer Verpuffung welche direkt auf einen nebenstehenden Weihnachtsbaum übergegriffen hat. Der Baum fing sofort Feuer und verursachte enormen Sachschaden in der betroffenen Wohnung. Die Geschädigte erlitt oberflächliche Brandverletzungen und wurde in die Zentrale Notaufnahme nach Jena verbracht. Das schnelle und professionelle Handeln der Feuerwehr Jena konnte weiteren Schaden von Personen und Gebäuden abwenden. Neben der verletzten Person wurden zwei Kinder und der Hund der Familie aus der Wohnung gerettet.

