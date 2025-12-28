PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrugsmasche Falscher Bankmitarbeiter

Jena (ots)

Am 23.12.25 erhielt eine 68jährige Bewohnerin von Lindig einen vermeintlichen Anruf von ihrer Bank. Der Anrufer, welcher sich als Bankmitarbeiter ausgab, brachte die Geschädigte unter dem Vorwand eine SicherheitsApp zu unstallieren dazu, mehrere Umbuchungen zwischen ihren Konten durchzuführen. Letztentlich wurden durch diese auch mehrere Überweisungen auf das Konto des Täters authorisiert. Der entstandene Vermögensschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Die Polizei warnt an dieser Stelle wiederholt, keinerlei Zugangsdaten und persönliche Daten am Telefon bekannt zu geben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren