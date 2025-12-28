LPI-J: freundlich gegrüßt und bei Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt
Jena (ots)
Am Samstagnachmittag kam der Streifenbesatzung der PI Saale Holzland in der Ortslage Eisenberg ein Pkw Toyota Aygo entgegen, dessen Fahrzeugführer überschwenglich freundlich grüßte. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle und stoppten den Pkw in der Ortslage Serba-Trotz. Bereits bei der Begrüßung konnte bei dem 59jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden. Dies bestätigte der anschließende Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,84 Promille. Daraufhin endete die Fahrt vor Ort. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.
