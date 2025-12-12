Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Landeskriminalamtes zu Einsatzmaßnahmen des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz am 10.12.2025

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz führen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie das Waffen- und Sprengstoffgesetz gegen acht Beschuldigte im Alter von 35 bis 65 Jahren. In den frühen Morgenstunden des 10.12.2025 erfolgten Durchsuchungsmaßnahmen an 14 Objekten in Speyer, Haßloch und Mannheim. Darüber hinaus wurde ein Haftbefehl vollstreckt.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnte umfangreiches Beweismittel, insb. elektronische Speichermedien sowie Kurz- und Langwaffen mit einer Vielzahl an unterschiedlicher Munition aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei Rückfragen können Sie sich an die Staatsanwaltschaft Frankenthal wenden.

