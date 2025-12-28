PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Junger Mann mit Teleskopschlagstock malträtiert

Jena (ots)

In den später Abendstunden des 27.12.2025 eskalierte ein Streit zwischen zwei syrischen Personen in der Jenaer Innenstadt. Hierbei schlug der 17-jährige Täter den 20-jährigen Bekannten in sein Gesicht, wodurch sich dieser verletzte. In der weiteren Folge geht ein 23-jähriger Syrer zwischen die beiden Parteien und versuchte sie zu trennen. Plötzlich zog der Täter einen Teleskopschlagstock und schlug mit diesem mehrfach gegen den Kopf des 23-jährigen. Dieser verletzte sich ebenfalls. Der Täter flüchtete im Anschluss vom Tatort. Beide Geschädigten mussten in das Krankenhaus verbracht werden. Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter wenig später angetroffen werden. Der Schlagstock konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

