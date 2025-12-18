Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Mittwochnachmittag kam es in der Erfurter Straße in Sömmerda zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Gegen 16:50 Uhr befuhr ein 38-jähriger Renault-Fahrer die Erfurter Straße aus Richtung Schloßvippach kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf Höhe einer Tankstelle auf die linke Fahrspur und touchierte zunächst den entgegenkommenden Renault einer 26-Jährigen. In der weiteren Folge kollidierte er dann mit einem BMW, der ebenfalls aus der entgegenkommenden Richtung unterwegs gewesen war. Der Unfallverursacher sowie die 26-jährige Renault-Fahrerin wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der 63-jährige BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Allerdings befanden sich in seinem Auto noch zwei Mitfahrerinnen im Alter von 61 und 66 Jahren, von denen eine schwer und die andere leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wurde nach ersten Schätzungen auf etwa 60.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (DS)

