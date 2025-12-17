Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

Erfurt (ots)

Zu erheblichen Beeinträchtigungen in Folge eines Verkehrsunfalls mit mehreren schwer verletzten Personen kam es heute Vormittag in Erfurt. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 71-jährige Skoda-Fahrer gegen 10:00 Uhr von der Autobahnabfahrt Erfurt-Ost an einer Ampelkreuzung auf die Landesstraße in Richtung Erfurt abzubiegen. Ein 59-jähriger Wohnmobil-Fahrer befuhr zeitgleich die Landesstraße von Erfurt in Richtung Klettbach. Er übersah die rote Ampel und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die beiden Insassen des Skodas, sowie die Beifahrerin des Wohnmobils, wurden durch den Aufprall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. (SO)

