Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte verletzten Mann mit Schlagring

Sömmerda (ots)

Am Montag wurde ein 41-Jähriger in Sömmerda verletzt. Gegen 15:40 Uhr gerieten zwei unbekannte Personen in der Marktstraße in eine Auseinandersetzung. Ein 41-jähriger Mann zeigte Zivilcourage und versuchte den Streit zu schlichten. Einer der Streithähne zog daraufhin einen Schlagring und schlug mit diesem mehrfach auf den 41-Jährigen ein. Der andere Unbekannte zog den Geschädigten zu Boden, wodurch dessen Jacke zerrissen wurde. Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz. (SO)

