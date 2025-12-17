PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen Kennzeichentafeln

Erfurt (ots)

Gestern wurden in Erfurt Kennzeichentafeln gestohlen. Im Tatzeitraum von 06:20 Uhr bis 17:20 Uhr machten sich unbekannte Diebe an einem Citroen zu schaffen, welcher in der Straße Am Buchenberg abgestellt gewesen war. Die Täter demontierten beide Kennzeichen und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls nach den Kennzeichen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

