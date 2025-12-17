LPI-EF: Diebe stehlen Kennzeichentafeln

Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern Abend wurde ein 23-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda leicht verletzt. Der Mann war gegen 23:50 Uhr mit seinem VW auf der Bundesstraße von Kölleda in Richtung Frohndorf unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen überfuhr er eine Verkehrsinsel auf Höhe des Abzweigs Dermsdorf, in der weiteren Folge kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und landete ...

mehr