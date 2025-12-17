Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebe stehlen Kennzeichentafeln
Erfurt (ots)
Gestern wurden in Erfurt Kennzeichentafeln gestohlen. Im Tatzeitraum von 06:20 Uhr bis 17:20 Uhr machten sich unbekannte Diebe an einem Citroen zu schaffen, welcher in der Straße Am Buchenberg abgestellt gewesen war. Die Täter demontierten beide Kennzeichen und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls nach den Kennzeichen. (SO)
