LPI-EF: Brand in Straußfurt

Erfurt (ots) - Im Laufe des gestrigen Tages wurde ein E-Bike in Erfurt gestohlen. Das Fahrrad war in einer Tiefgarage in der Adam-Ries-Straße abgestellt gewesen, als es im Tatzeitraum von 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr ins Visier von Einbrechern geriet. Die unbekannten Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zur Tiefgarage und verursachten dabei einen Sachschaden von etwa 150 Euro. Anschließend flüchteten sie mit ihrer ...

