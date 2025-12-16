Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte stehlen E-Bike aus Tiefgarage

Erfurt (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages wurde ein E-Bike in Erfurt gestohlen. Das Fahrrad war in einer Tiefgarage in der Adam-Ries-Straße abgestellt gewesen, als es im Tatzeitraum von 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr ins Visier von Einbrechern geriet. Die unbekannten Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zur Tiefgarage und verursachten dabei einen Sachschaden von etwa 150 Euro. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt vom Tatort. Bei dem gestohlenen E-Bike handelte es sich um ein Stilus Fully in himmelblau im Wert von etwa 2.800 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und sicherte im Rahmen der Anzeigenaufnahme Spuren am Tatort. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell