Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte beschädigen Audi

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Wochenende wurde ein Auto im Landkreis Sömmerda beschädigt. Der Audi eines 42-Jährigen war in der Ortslage Beichlingen abgestellt gewesen, als sich Unbekannte an ihm zu schaffen machten. Im Tatzeitraum von Sonntag 16:00 Uhr bis Montag 5:00 Uhr zerstachen die Täter zwei Reifen des Autos und zerkratzen den Lack mehrerer Türen. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. (SO)

