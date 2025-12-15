PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss leistet Widerstand und verletzt Polizisten

Erfurt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 01:20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 37-jährigen Fahrradfahrer in der Schlüterstraße. Dabei ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über drei Promille. Als die Beamten den Mann daraufhin zur Dienststelle bringen wollten, kam es zu massiven Widerstandshandlungen. Der 37-Jährige versuchte dabei, einen der Beamten zu schlagen. Im weiteren Verlauf wehrte er sich so heftig, dass er den zweiten Beamten am Finger verletzte. Mit vereinten Kräften gelang es der Streifenbesatzung, den renitenten Mann zum Inspektionsdienst Nord zu bringen, wo eine Blutentnahme durchgeführt und das Fahrrad sichergestellt wurde. Gegen den 37-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Das könnte Sie auch interessieren