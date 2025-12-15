PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogeneinfluss gefahren und Polizeibeamten verletzt

Erfurt (ots)

Gleich mehrere Straftatbestände verwirklichte ein 18-jähriger Skoda-Fahrer am Samstagmorgen in Erfurt. Gegen 02:00 Uhr fiel der junge Mann im Zusammenhang mit einer Ruhestörung auf, da er grundlos mit seinem Auto auf und ab fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle reagierte ein freiwilliger Drogenvortest positiv. Während der Verbringung in den Streifenwagen fertigte der polizeibekannte Mann mit seinem Mobiltelefon unerlaubte Ton- und Videoaufnahmen der Polizisten an. Diese wiesen ihn zunächst auf die Rechtswidrigkeit seines Handelns hin, was jedoch unbeachtet blieb. Als das Mobiltelefon sichergestellt werden sollte, leistete der 18-Jährige aktiven Widerstand, beleidigte einen der Beamten und verletzte ihn dabei leicht. Auf einer Polizeidienststelle erfolgten anschließend eine Blutentnahme sowie die Löschung der Aufnahmen. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun u. a. wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung strafrechtlich verantworten. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

