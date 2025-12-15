Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Radfahrer gestürzt

Erfurt (ots)

Gestern Abend stürzte ein betrunkener Radfahrer in der Erfurter Innenstadt. Der 37-Jährige war gegen 20:45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße unterwegs gewesen. Der Erfurter verlor beim Abbiegen das Gleichgewicht und stürzte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Der Mann wurde durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Nun ist er nicht nur verletzt, sondern muss sich auch in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (FW)

