PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Doppelter Einbruch

Erfurt (ots)

Die Mitarbeiter einer ansässigen Firma in der Mittelhäuser Straße staunten am dritten Adventwochenende nicht schlecht als sie gleich zweimal Opfer von Einbrüchen worden. Bereits am Freitag, den 12.12.2025 versuchten unbekannte Täter in ein Büro eines Geschäftsgebäudes einzubrechen, scheiterten jedoch an einer Zugangstür. Unbeeindruckt hiervon verschafften sich die Einbrecher in der Nacht auf Sonntag erneut Zugang zur Gewerbeimmobilie und drangen mit erheblichem Sachschaden in ein Büro ein. Hieraus entwendeten die Langfinger Beutegut im Wert von über 2.500 EUR. Der Sachschaden befindet sich ebenfalls im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Erfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. (PH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 12:18

    LPI-EF: Kurioser nächtlicher Einsatz in Wallichen

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Beamte des Inspektionsdienstes Süd zu einem ungewöhnlichen Einsatz nach Wallichen gerufen. Anlass war der Hinweis auf einen 20-jährigen Mann, der sich unberechtigt in einem Wohnhaus aufhalten sollte. Was die Einsatzkräfte vor Ort erwartete, sorgte selbst bei erfahrenen Polizeibeamten für Verwunderung. In dem Zimmer des Mannes entdeckten die Beamten zwei junge ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 00:01

    LPI-EF: Berauschter E-Scooter-Fahrer

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag erwischte die Polizei in Erfurt einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer. Der 40-Jährige war gegen 00:15 Uhr auf dem Anger unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Die Polizisten nahmen den Mann im Anschluss zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle. Er muss sich nun in einem ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 10:02

    LPI-EF: Versuchtes Raubdelikt in Erfurt

    Erfurt (ots) - In den frühen Morgenstunden des 12. Dezember 2025 ereignete sich im Bereich der Nordhäuser Straße 72a ein Verbrechen. Eine 34-jährige Frau stellte gegen 06:50 Uhr ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz zwischen dem CJD Thüringen und einem Lebensmittelgeschäft ab, als sie von einem unbekannten Mann attackiert wurde. Dieser schlug der Dame einmal mit einer Tasche gegen den Rücken und forderte die Herausgabe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren