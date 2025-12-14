Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Doppelter Einbruch

Erfurt (ots)

Die Mitarbeiter einer ansässigen Firma in der Mittelhäuser Straße staunten am dritten Adventwochenende nicht schlecht als sie gleich zweimal Opfer von Einbrüchen worden. Bereits am Freitag, den 12.12.2025 versuchten unbekannte Täter in ein Büro eines Geschäftsgebäudes einzubrechen, scheiterten jedoch an einer Zugangstür. Unbeeindruckt hiervon verschafften sich die Einbrecher in der Nacht auf Sonntag erneut Zugang zur Gewerbeimmobilie und drangen mit erheblichem Sachschaden in ein Büro ein. Hieraus entwendeten die Langfinger Beutegut im Wert von über 2.500 EUR. Der Sachschaden befindet sich ebenfalls im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Erfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. (PH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell