PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kurioser nächtlicher Einsatz in Wallichen

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Beamte des Inspektionsdienstes Süd zu einem ungewöhnlichen Einsatz nach Wallichen gerufen. Anlass war der Hinweis auf einen 20-jährigen Mann, der sich unberechtigt in einem Wohnhaus aufhalten sollte. Was die Einsatzkräfte vor Ort erwartete, sorgte selbst bei erfahrenen Polizeibeamten für Verwunderung.

In dem Zimmer des Mannes entdeckten die Beamten zwei junge Kamerunschafe, die zuvor von einer Koppel im Erfurter Ortsteil Vieselbach entwendet worden waren. Auf Nachfrage erklärte der Täter, er habe zunächst nur ein Schaf mitgenommen. Da ihn jedoch die Sorge plagte, das Tier könne sich allein fühlen, entschied er sich kurzerhand am Folgetag, ein zweites Schaf "nachzuholen".

Die Tiere wurden in einer Box im Zimmer gehalten und wiesen Anzeichen von Dehydrierung und Unterernährung auf. Beide Schafe konnten inzwischen ihrem rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.

Da er alkoholisiert war und Wahnvorstellungen hatte wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Den 20-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs sowie eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.(NR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 00:01

    LPI-EF: Berauschter E-Scooter-Fahrer

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag erwischte die Polizei in Erfurt einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer. Der 40-Jährige war gegen 00:15 Uhr auf dem Anger unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Die Polizisten nahmen den Mann im Anschluss zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle. Er muss sich nun in einem ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 10:02

    LPI-EF: Versuchtes Raubdelikt in Erfurt

    Erfurt (ots) - In den frühen Morgenstunden des 12. Dezember 2025 ereignete sich im Bereich der Nordhäuser Straße 72a ein Verbrechen. Eine 34-jährige Frau stellte gegen 06:50 Uhr ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz zwischen dem CJD Thüringen und einem Lebensmittelgeschäft ab, als sie von einem unbekannten Mann attackiert wurde. Dieser schlug der Dame einmal mit einer Tasche gegen den Rücken und forderte die Herausgabe ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 07:32

    LPI-EF: Rüstiger Rentner außer Rand und Band

    Erfurt (ots) - In den Abendstunden des 12.12.2025 wurde ein 69jähriger Erfurter in einem Supermarkt in der Brühlervorstadt beim Ladendiebstahl ertappt. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde durch das Personal die Polizei hinzugezogen. Auch diese konnte den Mann nicht beruhigen. Dies gipfelte darin, dass er versuchte einem Beamten mit der Faust in das Gesicht zu schlagen. Letztlich musste er mittels polizeilichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren