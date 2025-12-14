Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kurioser nächtlicher Einsatz in Wallichen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Beamte des Inspektionsdienstes Süd zu einem ungewöhnlichen Einsatz nach Wallichen gerufen. Anlass war der Hinweis auf einen 20-jährigen Mann, der sich unberechtigt in einem Wohnhaus aufhalten sollte. Was die Einsatzkräfte vor Ort erwartete, sorgte selbst bei erfahrenen Polizeibeamten für Verwunderung.

In dem Zimmer des Mannes entdeckten die Beamten zwei junge Kamerunschafe, die zuvor von einer Koppel im Erfurter Ortsteil Vieselbach entwendet worden waren. Auf Nachfrage erklärte der Täter, er habe zunächst nur ein Schaf mitgenommen. Da ihn jedoch die Sorge plagte, das Tier könne sich allein fühlen, entschied er sich kurzerhand am Folgetag, ein zweites Schaf "nachzuholen".

Die Tiere wurden in einer Box im Zimmer gehalten und wiesen Anzeichen von Dehydrierung und Unterernährung auf. Beide Schafe konnten inzwischen ihrem rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.

Da er alkoholisiert war und Wahnvorstellungen hatte wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Den 20-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs sowie eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.(NR)

