Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchtes Raubdelikt in Erfurt

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12. Dezember 2025 ereignete sich im Bereich der Nordhäuser Straße 72a ein Verbrechen. Eine 34-jährige Frau stellte gegen 06:50 Uhr ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz zwischen dem CJD Thüringen und einem Lebensmittelgeschäft ab, als sie von einem unbekannten Mann attackiert wurde. Dieser schlug der Dame einmal mit einer Tasche gegen den Rücken und forderte die Herausgabe des Fahrzeugschlüssels. Beherzt stieß sie den Angreifer von sich weg und flüchtete vom Tatort. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180 cm groß, dunkle Jacke mit Camouflage-Muster, dunkle Jogginghose, deutsche Sprache mit Akzent. Haben Sie verdächtige Wahrnehmungen hierzu gemacht oder können Hinweise geben, welche zur Aufklärung der Straftat beitragen, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0322704/2025 an eine Polizeidienststelle. (PH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

