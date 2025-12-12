Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht mit dem E-Scooter unterwegs

Sömmerda (ots)

Gestern Abend stoppte die Polizei in Sömmerda einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Der 17-Jährige war gegen 22:00 Uhr auf der Albert-Schweizer-Straße unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Da ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis ergab, musste der Jugendliche sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm drohen nun mindestens 500 Euro Bußgeld, sowie Punkte in Flensburg. (SO)

