Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Berauscht mit dem E-Scooter unterwegs
Sömmerda (ots)
Gestern Abend stoppte die Polizei in Sömmerda einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Der 17-Jährige war gegen 22:00 Uhr auf der Albert-Schweizer-Straße unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Da ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis ergab, musste der Jugendliche sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm drohen nun mindestens 500 Euro Bußgeld, sowie Punkte in Flensburg. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell