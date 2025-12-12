Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger fangen E-Mails ab

Sömmerda (ots)

Am Mittwoch erbeuteten Betrüger eine Hohe Summe zum Nachteil einer Sömmerdaer Firma. Die Täter fingen auf unbekannte Weise im Tatzeitraum von etwa 10:00 Uhr bis circa 13:40 Uhr eine E-Mail zwischen der geschädigten Firma und einem Vertragspartner ab. In der weiteren Folge veränderten die Unbekannten die Kontodaten einiger Rechnungen. Die nun folgenden Buchungen gingen anschließend auf die falschen Konten. Die Täter erlangten so Buchgeld in Höhe von über 40.000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Betruges auf. (SO)

