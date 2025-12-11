Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizeieinsatz nach Schlägerei

Erfurt (ots)

Mittwochnachmittag kam es im Erfurter Norden zu einem größeren Polizeieinsatz. Zunächst gerieten acht Personen im Alter von 20 bis 51 Jahren gegen 15:50 Uhr vor einem Schnellrestaurant in der Magdeburger Allee in Streit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich auf den Außenbereich des Restaurants und endete in einer Schlägerei. Insgesamt wurden sieben Personen leicht verletzt. Zur Klärung des Sachverhaltes wurden zahlreiche Streifenwagen eingesetzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. (SO)

