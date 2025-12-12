Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe brechen acht Autos auf und stehlen Alltagsgegenstände

Erfurt (ots)

Mittwochnacht trieben Diebe im Erfurter Stadtteil Roter Berg ihr Unwesen. Die unbekannten Täter hatten es auf Wertgegenstände in den Fahrzeuginnenräumen abgesehen. Sie schlugen Scheiben von insgesamt acht Autos auf, um an ihre Beute zu gelangen. Die Diebe stahlen dabei nicht nur Dokumente, sondern auch Alltagsgegenstände wie Handtücher und Kuscheltiere. Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Inwieweit die Taten in Zusammenhang stehen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Polizei warnt: Das Auto ist kein Tresor. Lassen Sie keine Wertgegenstände, Dokumente oder technischen Geräte zurück, auch nicht für kurze Zeit. Schon vermeintlich unbedeutende Gegenstände können Täter anlocken. Beachten Sie außerdem, dass Diebe häufig nur wenige Sekunden benötigen, um in ein Auto einzudringen und Beute zu machen. Nehmen Sie Ihre Wertsachen daher immer mit und verwahren Sie diese sicher. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell