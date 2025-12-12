PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher verursachen hohen Sachschaden in Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

In der Nacht auf Donnerstag hatten es Unbekannte Täter auf Geschäfte in der Erfurter Innenstadt abgesehen. Die Diebe drangen mit Gewalt in ein Modegeschäft und in ein Reisebüro in der Neuwerkstraße ein und erbeuteten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden den die Unbekannten bei ihrem Diebeszug verursachten ist weitaus höher. Dieser wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

