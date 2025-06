Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Bockhorn - Zeugen gesucht

Bockhorn (ots)

Am 26.06.2025 wurde bei der Polizei eine Verkehrsunfallflucht angezeigt, die sich bereits am Freitag, dem 20.06.2025, gegen 10:45 Uhr, auf der Mühlenstraße in Höhe der Kreuzung Nordstraße ereignet hatte.

Ein Autofahrer befuhr mit seinem Kombi die Mühlenstraße in Richtung Nordstraße, als ihm ein weißer 7,5-Tonnen-Lkw entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Autofahrer ausweichen und geriet dabei gegen eine Hecke. Dabei entstand Sachschaden am Pkw. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Weißenmoorstraße fort, ohne anzuhalten oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Bockhorn bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 04453 / 978620 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell