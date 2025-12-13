Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rüstiger Rentner außer Rand und Band

Erfurt (ots)

In den Abendstunden des 12.12.2025 wurde ein 69jähriger Erfurter in einem Supermarkt in der Brühlervorstadt beim Ladendiebstahl ertappt.

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde durch das Personal die Polizei hinzugezogen. Auch diese konnte den Mann nicht beruhigen. Dies gipfelte darin, dass er versuchte einem Beamten mit der Faust in das Gesicht zu schlagen. Letztlich musste er mittels polizeilichen Zwangsmaßnahmen fixiert werden. Aufgrund seines Gesamtzustandes wurde nach Begutachtung eines Arztes die stationäre Betreuung des Herrn verfügt.

Sein Diebesgut, Lebensmittel im Wert von über 100 Euro, wurde wieder an das Personal des Supermarktes übergeben.

Den Herrn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls, sowie des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (MF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell