PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rüstiger Rentner außer Rand und Band

Erfurt (ots)

In den Abendstunden des 12.12.2025 wurde ein 69jähriger Erfurter in einem Supermarkt in der Brühlervorstadt beim Ladendiebstahl ertappt.

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde durch das Personal die Polizei hinzugezogen. Auch diese konnte den Mann nicht beruhigen. Dies gipfelte darin, dass er versuchte einem Beamten mit der Faust in das Gesicht zu schlagen. Letztlich musste er mittels polizeilichen Zwangsmaßnahmen fixiert werden. Aufgrund seines Gesamtzustandes wurde nach Begutachtung eines Arztes die stationäre Betreuung des Herrn verfügt.

Sein Diebesgut, Lebensmittel im Wert von über 100 Euro, wurde wieder an das Personal des Supermarktes übergeben.

Den Herrn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls, sowie des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (MF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 13:45

    LPI-EF: Autodiebe stehlen hochwertigen Audi

    Erfurt (ots) - In den frühen Donnerstagmorgenstunden wurde in Erfurt ein Auto gestohlen. Der Audi einer 70-Jahre alten Dame war auf einem Grundstück im Ortsteil Stotternheim abgestellt gewesen, als sich Unbekannte an ihm zu schaffen machten. Der Audi hatte einen Wert von circa 80.000 Euro. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls nach dem Auto. (SO) ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:17

    LPI-EF: Berauscht mit dem E-Scooter unterwegs

    Sömmerda (ots) - Gestern Abend stoppte die Polizei in Sömmerda einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Der 17-Jährige war gegen 22:00 Uhr auf der Albert-Schweizer-Straße unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Da ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis ergab, musste der Jugendliche sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Gegen den 17-Jährigen wurde ein ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:02

    LPI-EF: Betrüger fangen E-Mails ab

    Sömmerda (ots) - Am Mittwoch erbeuteten Betrüger eine Hohe Summe zum Nachteil einer Sömmerdaer Firma. Die Täter fingen auf unbekannte Weise im Tatzeitraum von etwa 10:00 Uhr bis circa 13:40 Uhr eine E-Mail zwischen der geschädigten Firma und einem Vertragspartner ab. In der weiteren Folge veränderten die Unbekannten die Kontodaten einiger Rechnungen. Die nun folgenden Buchungen gingen anschließend auf die falschen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren