PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodiebe stehlen hochwertigen Audi

Erfurt (ots)

In den frühen Donnerstagmorgenstunden wurde in Erfurt ein Auto gestohlen. Der Audi einer 70-Jahre alten Dame war auf einem Grundstück im Ortsteil Stotternheim abgestellt gewesen, als sich Unbekannte an ihm zu schaffen machten. Der Audi hatte einen Wert von circa 80.000 Euro. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls nach dem Auto. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 13:17

    LPI-EF: Berauscht mit dem E-Scooter unterwegs

    Sömmerda (ots) - Gestern Abend stoppte die Polizei in Sömmerda einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Der 17-Jährige war gegen 22:00 Uhr auf der Albert-Schweizer-Straße unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Da ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis ergab, musste der Jugendliche sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Gegen den 17-Jährigen wurde ein ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:02

    LPI-EF: Betrüger fangen E-Mails ab

    Sömmerda (ots) - Am Mittwoch erbeuteten Betrüger eine Hohe Summe zum Nachteil einer Sömmerdaer Firma. Die Täter fingen auf unbekannte Weise im Tatzeitraum von etwa 10:00 Uhr bis circa 13:40 Uhr eine E-Mail zwischen der geschädigten Firma und einem Vertragspartner ab. In der weiteren Folge veränderten die Unbekannten die Kontodaten einiger Rechnungen. Die nun folgenden Buchungen gingen anschließend auf die falschen ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:02

    LPI-EF: Einbrecher verursachen hohen Sachschaden in Erfurter Innenstadt

    Erfurt (ots) - In der Nacht auf Donnerstag hatten es Unbekannte Täter auf Geschäfte in der Erfurter Innenstadt abgesehen. Die Diebe drangen mit Gewalt in ein Modegeschäft und in ein Reisebüro in der Neuwerkstraße ein und erbeuteten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden den die Unbekannten bei ihrem Diebeszug verursachten ist weitaus höher. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren