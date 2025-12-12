Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodiebe stehlen hochwertigen Audi

Erfurt (ots)

In den frühen Donnerstagmorgenstunden wurde in Erfurt ein Auto gestohlen. Der Audi einer 70-Jahre alten Dame war auf einem Grundstück im Ortsteil Stotternheim abgestellt gewesen, als sich Unbekannte an ihm zu schaffen machten. Der Audi hatte einen Wert von circa 80.000 Euro. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls nach dem Auto. (SO)

