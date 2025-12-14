PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschter E-Scooter-Fahrer

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag erwischte die Polizei in Erfurt einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer. Der 40-Jährige war gegen 00:15 Uhr auf dem Anger unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Die Polizisten nahmen den Mann im Anschluss zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (FW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

