Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Metalldiebe auf frischer Tat gestellt

Leubingen (ots)

Der Besitzer eines Grundstückes in Leubingen stellte am Samstagmorgen fest, dass drei Personen gerade dabei waren, gelagertes Metall, welches sich im Eigentum des Grundstückbesitzers befand, von seinem Grundstück zu entnehmen und auf ihren Transporter zu verladen. Gerade als die Täter, bei welchem es sich um einen 40 Jahre alten Mann, einen 17 Jahre alten Mann und eine 34 Jahre alte Frau handelte, alles aufgeladen hatten kam der Grundstückseigentümer hinzu und konnte den Dieben mit seinem Fahrzeug den einzigen Ausfahrtsweg von seinem Grundstück versperren. Die Diebe versuchten erst gar nicht weiter zu flüchten und ließen sich von der alarmierten und sofort eingetroffenen Polizeistreife festnehmen. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Beutegut um Edelstahl im Wert von 8000,- EUR handelte. Der Besitzer des Metalls war froh, dass er sein Eigentum wieder in Empfang nehmen konnte. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden die Diebe wieder entlassen. Sie müssen sich nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls strafrechtlich verantworten. (FR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell