Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Spielzeugpistole löst größeren Polizeieinsatz aus

Erfurt (ots)

Sonntagmittag kam es im Bereich des Angerdreiecks in der Erfurter Innenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 13:15 Uhr war der Notruf eingegangen, nachdem ein Mann mit einer Pistole auf eine andere Person gezielt haben soll. Mehrere Streifenwagen wurden daraufhin zum Einsatzort entsandt. Vor Ort stellten die Beamten einen 50-jährigen, polizeibekannten Erfurter fest, der mit über einem Promille deutlich betrunken war. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten eine schwarze Spielzeugpistole. Das vermeintliche Bedrohungsopfer war mit dem Mann bekannt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass keine ernsthafte Bedrohung vorlag und auch keine Straftat zu befürchten war. Die Spielzeugwaffe wurde sichergestellt. Gegen den 50-jährigen Störer wurde ein Platzverweis für den Innenstadtbereich ausgesprochen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell