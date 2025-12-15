PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfurter schlägt seine Hunde und wird mit Drogen erwischt

Erfurt (ots)

Sonntagabend kam es in der Friedrich-Engels-Straße in Erfurt zu einem Polizeieinsatz aufgrund eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Gegen 18:20 Uhr wurde der Polizei durch einen Zeugen mitgeteilt, dass ein Mann in seiner Wohnung seine Hunde schlagen soll. Als die Beamten wenig später durch den 23-Jährigen in die Wohnung gelassen wurden, konnten sie nicht nur die verletzten Hunde, sondern auch Drogen feststellen. Die Tiere wurden im Zuge weiterer polizeilicher Maßnahmen durch das Veterinäramt in Obhut genommen und einem Tierarzt vorgestellt. Die Drogen wurden beschlagnahmt und Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

