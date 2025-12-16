Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigte und Zeugen nach Taschendiebstahl am Erfurter Fischmarkt gesucht

Erfurt (ots)

Bereits am 01.12.2025 (Montag) kam es gegen 10:00 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Fischmarkt in Erfurt zu einem Taschendiebstahl. Ein Unbekannter entwendete einer älteren Dame beim Einsteigen in die Straßenbahn ihre rote Geldbörse aus der Jackentasche. Nach der Tat flüchtete der Täter, wobei er von Zeugen beobachtet wurde. Eine der Zeuginnen sprach die Geschädigte an und begleitete sie bis zum Anger. In der entwendeten Geldbörse befanden sich etwa 70 Euro Bargeld. Bedauerlicherweise sind der Polizei die Personalien der Geschädigten bislang nicht bekannt. Diese sowie Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) oder jeder anderen Polizeidienststelle und Nennung der Vorgangsnummer 0311972 zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell