Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zusammenstoß mit drei verletzten Personen in Riethnordhausen

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Samstag ereignete sich im Landkreis Sömmerda ein schwerer Verkehrsunfall. Kurz nach 17:00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Skoda-Fahrer mit seinen beiden 60 und 68 Jahre alten Mitfahrerinnen die Erfurter Straße aus Richtung Nöda kommend. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann von der Fahrbahn ab und stieß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto zusammen. Dabei wurden alle drei Insassen teils schwer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von knapp 30.000 Euro. Die Feuerwehr Riethnordhausen sperrte die Unfallstelle und leitete den Verkehr um. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell