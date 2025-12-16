PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher wird durch Anwohner ertappt

Erfurt (ots)

Gestern Morgen misslang ein Einbruchsversuch im Erfurter Stadtteil Andreasvorstadt. Ein unbekannter Täter versuchte sich gegen 07:00 Uhr mit Gewalt Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Der 59-jährige Bewohner des Hauses in der Martin-Buber-Straße wurde durch den daraus resultierenden Krach auf das Treiben des Unbekannten aufmerksam. Er ertappte den Eibrecher und wählte den Polizeinotruf. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter unerkannt vom Tatort flüchten. Glücklicherweise misslang der Einbruchsversuch, dennoch entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

