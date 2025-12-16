Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Senior wird bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Erfurt (ots)

Am heutigen Vormittag wurde ein 84-jähriger Mann in der Ortslage Hochheim bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Senior gegen 10:00 Uhr mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl die Straße Auf den Lösern. Zeitgleich befuhr ein 68-jähriger Ford-Fahrer die Winzerstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Der 84-jährige bog an einer Einmündung auf die Winzerstraße ein und übersah dabei den sich nähernden Ford. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 12.000 Euro. Der 84-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später bedauerlicherweise verstarb. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Winzerstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für dreieinhalb Stunden gesperrt. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell