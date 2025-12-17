Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Abend wurde ein 23-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda leicht verletzt. Der Mann war gegen 23:50 Uhr mit seinem VW auf der Bundesstraße von Kölleda in Richtung Frohndorf unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen überfuhr er eine Verkehrsinsel auf Höhe des Abzweigs Dermsdorf, in der weiteren Folge kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und landete auf einem Feld. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von mehr als zwei Promille. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, dort musste er sich folglich zudem einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht beziffert werden. (SO)

