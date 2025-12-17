Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Unbekannte brechen Transporter auf
Erfurt (ots)
In den vergangenen Tagen hatten es Diebe auf die Ladung eines Transporters in Erfurt abgesehen. Die unbekannten öffneten im Tatzeitraum von Montag 18:20 Uhr bis Dienstag 05:40 Uhr gewaltsam den VW, welcher in der Feldstraße abgestellt gewesen war. Anschließend stahlen sie Kleidung, einen Koffer und diverse Elektrogeräte im Gesamtwert von mehr als 5.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
