Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Ist das Auto verschlossen?

Zweibrücken (ots)

Schon wieder traf es zwei Autobesitzer in der Rosenstadt. Wie in den vergangenen Wochen mehrfach berichtet, kam es erneut zu Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen. Am Montagmorgen gegen 6:05 Uhr wurde eine EC-Karte aus einem VW Golf gestohlen. Der Wagen stand zu diesem Zeitpunkt in der Schillerstraße. Zuvor kam es bereits am Samstagmittag zu einem weiteren Delikt. In diesem Fall stand ein Hyundai i10 im Hallplatzparkhaus. Zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr wurde aus dem Handschuhfach ein Geldschein entwendet. Die Polizei weist erneut darauf hin: Machen Sie es den Tätern schwer und schließen Sie ihr Auto ab!

Wer in den genannten Fällen Beobachtungen gemacht hat, die zur Tataufklärung beitragen können, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 0631 369-15399 zu melden. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

