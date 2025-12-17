PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannter Täter verletzt Senior

Erfurt (ots)

Gestern Morgen wurde ein Senior in Erfurt ausgeraubt. Der 73-Jährige war gegen 06:00 Uhr mit einem Rollator auf der Marie-Elise-Kayser-Straße unterwegs gewesen, als er durch einen unbekannten Täter angegriffen wurde. Der Unbekannte trat dem 73-jahre alten Mann zunächst in den Rücken, woraufhin dieser zu Fall kam. Als der Senior am Boden lag, trat der unbekannte Täter weiter auf diesen ein und entwendete sein Smartphone sowie seine mitgeführten Dokumente. Im Anschluss flüchtete der Täter unerkannt vom Tatort. Der Senior wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen Raubes. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0326112 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

