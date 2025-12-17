PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten vollstrecken Haftbefehl in Straßenbahn

Erfurt (ots)

Heute Vormittag kam es in einer Straßenbahn in Erfurt zu einem Polizeieinsatz. Ein polizeibekannter Mann sollte gegen 11:00 Uhr aufgrund eines vorliegenden Haftbefehls durch zivile Beamte festgenommen werden. Der 37-Jährige leistete erheblichen Widerstand und flüchtete an der Haltestelle Johannesstraße aus der Straßenbahn. Auf seiner Flucht beschädigte der Mann einen in der Johannesstraße geparkten Ford, ehe er durch die Polizisten festgenommen wurde. Die Beamten wurden durch die Widerstandhandlungen leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den polizeibekannten Mann. Seinem Haftbefehl und damit einhegender Vorführung am Amtsgericht Erfurt konnte der 37-Jährige sich somit nicht entziehen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 15:40

    LPI-EF: Unbekannte verletzten Mann mit Schlagring

    Sömmerda (ots) - Am Montag wurde ein 41-Jähriger in Sömmerda verletzt. Gegen 15:40 Uhr gerieten zwei unbekannte Personen in der Marktstraße in eine Auseinandersetzung. Ein 41-jähriger Mann zeigte Zivilcourage und versuchte den Streit zu schlichten. Einer der Streithähne zog daraufhin einen Schlagring und schlug mit diesem mehrfach auf den 41-Jährigen ein. Der andere Unbekannte zog den Geschädigten zu Boden, ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 13:41

    LPI-EF: Unbekannte brechen Transporter auf

    Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen hatten es Diebe auf die Ladung eines Transporters in Erfurt abgesehen. Die unbekannten öffneten im Tatzeitraum von Montag 18:20 Uhr bis Dienstag 05:40 Uhr gewaltsam den VW, welcher in der Feldstraße abgestellt gewesen war. Anschließend stahlen sie Kleidung, einen Koffer und diverse Elektrogeräte im Gesamtwert von mehr als 5.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 11:29

    LPI-EF: Unbekannter Täter verletzt Senior

    Erfurt (ots) - Gestern Morgen wurde ein Senior in Erfurt ausgeraubt. Der 73-Jährige war gegen 06:00 Uhr mit einem Rollator auf der Marie-Elise-Kayser-Straße unterwegs gewesen, als er durch einen unbekannten Täter angegriffen wurde. Der Unbekannte trat dem 73-jahre alten Mann zunächst in den Rücken, woraufhin dieser zu Fall kam. Als der Senior am Boden lag, trat der unbekannte Täter weiter auf diesen ein und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren