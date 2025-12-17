Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten vollstrecken Haftbefehl in Straßenbahn

Erfurt (ots)

Heute Vormittag kam es in einer Straßenbahn in Erfurt zu einem Polizeieinsatz. Ein polizeibekannter Mann sollte gegen 11:00 Uhr aufgrund eines vorliegenden Haftbefehls durch zivile Beamte festgenommen werden. Der 37-Jährige leistete erheblichen Widerstand und flüchtete an der Haltestelle Johannesstraße aus der Straßenbahn. Auf seiner Flucht beschädigte der Mann einen in der Johannesstraße geparkten Ford, ehe er durch die Polizisten festgenommen wurde. Die Beamten wurden durch die Widerstandhandlungen leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den polizeibekannten Mann. Seinem Haftbefehl und damit einhegender Vorführung am Amtsgericht Erfurt konnte der 37-Jährige sich somit nicht entziehen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell