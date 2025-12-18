PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten in Walschleben

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf einen Zigarettenautomaten hatten es Unbekannte am Mittwochabend im Landkreis Sömmerda abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen legten die Täter kurz vor 21:00 Uhr in Walschleben einen unbekannten Sprengkörper in das Ausgabefach des Automaten in der Erfurter Straße und brachten diesen zur Umsetzung. Dabei entstand ein Schaden von knapp 5.500 Euro. Ob Zigaretten oder Bargeld entwendet wurden, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und sucht Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0327874 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

