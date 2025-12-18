PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Bereits am Montagnachmittag kam es in Sömmerda zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwischen 15:20 Uhr und 15:30 Uhr fiel einem Geschädigten in der Bahnhofstraße ein streitendes Pärchen auf. Der unbekannte Mann verhielt sich dabei seiner Begleiterin gegenüber grob und laut. Der Geschädigte sprach den Mann daraufhin mehrfach an und forderte ihn auf, sein Verhalten zu unterlassen. Als der Geschädigte das Pärchen bis in die Marktstraße verfolgte, kam es kurz vor einem Supermarkt zu einem Angriff. Der Unbekannte schlug dort mehrfach mit einem Schlagring auf den Geschädigten ein. Dadurch stürzte dieser und verletzte sich. Anschließend begaben sich der Täter und seine Begleiterin in den Supermarkt.

Der Täter soll Mitte 20 bis Anfang 30 gewesen sein, hatte eine ungepflegte Erscheinung, kurze braune Haare sowie einen Vollbart. Er war etwa 1,70 Meter groß, korpulent und deutsch. Seine Begleiterin wird ebenfalls als Mitte 20 bis Anfang 30 beschrieben, ungepflegt, mit schulterlangen, glatten orange-roten Haaren. Auch sie war korpulent und deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben bzw. Hinweise zu dem Pärchen geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0325462 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren