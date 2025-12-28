Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 19-jähriger begeht mehrere Straftaten und flüchtet - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Weimar (ots)

Am zweiten Weihnachtsfeiertag zur Mittagszeit bemerkte ein Anwohner in der Ortslage Ulla eine ihm unbekannte männliche Person, die sich unberechtigt auf seinem Privatgrundstück aufhielt. Als der Anwohner den Mann ansprach, flüchtete dieser. Dabei beschädigte er einen geparkten Pkw und beleidigte den Grundstückseigentümer. Der Anwohner nahm die Verfolgung auf und informierte parallel die Polizei. Der Tatverdächtige setzte seine Flucht zunächst mit einem Motorroller fort, kollidierte hierbei mit einer Holzhütte und flüchtete anschließend zu Fuß weiter. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann wenig später angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der Motorroller am Vortag von einem Grundstück im Ortsteil Schöndorf entwendet worden war. Der 19-jährige verfügt zudem nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen eines Leichtkraftrades und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen weiteren versuchten Einbruch in der Ortslage Ulla, für den der Tatverdächtige ebenfalls verantwortlich sein dürfte. Bei der Durchsuchung der Person wurden zudem geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Da der 19-jährige über keinen festen Wohnsitz verfügte, wurde er vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den erlassenen Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug.

Gegen den Mann wird nun wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

