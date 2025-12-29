PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Telefonkabel abgeschnitten

Jena (ots)

Ein ungewöhnlicher Fall ereignete sich am Samstagabend gegen 17:00 Uhr in Jena-Göschwitz. Unbekannte haben das Telefonkabel, welches an einer Außenfassade angebracht war, zerschnitten. Dadurch fiel in dem Gebäude die Telefon- und Internetverbindung aus. Neben den entstandenen Sachschaden kam es zu Beeinträchtigungen eines vor Ort ansässigen Betriebs. Der entstandene Sachschaden und damit verbundene Unwägbarkeiten konnten bisher nicht abgeschätzt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

