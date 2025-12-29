LPI-J: Telefonkabel abgeschnitten
Jena (ots)
Ein ungewöhnlicher Fall ereignete sich am Samstagabend gegen 17:00 Uhr in Jena-Göschwitz. Unbekannte haben das Telefonkabel, welches an einer Außenfassade angebracht war, zerschnitten. Dadurch fiel in dem Gebäude die Telefon- und Internetverbindung aus. Neben den entstandenen Sachschaden kam es zu Beeinträchtigungen eines vor Ort ansässigen Betriebs. Der entstandene Sachschaden und damit verbundene Unwägbarkeiten konnten bisher nicht abgeschätzt werden.
