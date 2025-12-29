Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hundebegegnung endet mit Untersuchung im Krankenhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Crossen an der Elster: Eine 46-Jährige ging am Sonntagmittag mit ihrem Hund spazieren. Plötzlich kam ein freilaufender Hund auf sie zu gerannt. Um ihren eigenen kleinen Hund zu schützen, nahm sie diesen auf den Arm. Der fremde Hund attackierte daraufhin die Frau. Er verletzte sie leicht im Gesicht und an der Hand. Dazu wurde die Jacke beschädigt. Der zugehörige Hundehalter konnte festgestellt werden. Es handelte sich um einen 77-Jährigen. Dessen Hund ist gegen Tollwut geimpft. Trotz dessen wurde die Frau vorsorglich in das nächstgelegene Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

