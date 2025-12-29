Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu großer Anhänger, nötige Fahrerlaubnis fehlte

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Ein 29-Jähriger fuhr mit einem Gespann, am Sonntagvormittag, die Jenaische Straße in Eisenberg entlang. Polizeibeamte führten eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer durch. Dabei zeigte der Fahrer einen Führschein mit der Klasse B und der Schlüsselnummer B96 vor. Diese erlaubt ihm das Anhängen von größeren Anhängern. Er darf damit Gespann, also Auto + Anhänger von bis zu 4.250 kg fahren. Jedoch war die Kombination des Fahrers bei über 5 Tonnen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

