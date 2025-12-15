PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schmierereien an Schulgebäude

Northeim (ots)

Northeim, Wieterstraße / Gymnasium, Samstag, 13.12.2025, 15.15 Uhr bis Sonntag, 14.12.2025, 08.35 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Samstag ca. 15.15 Uhr bis Sonntag ca. 08.35 Uhr haben unbekannte Personen eine Gebäudewand eines Gymnasiums in der Wieterstraße in Northeim beschmiert.

Die Personen beschmierten die Wand mit den Schriftzügen "HSV 1896", "ANTI BTSV", "88" und "1161". Die Schmierereien wurden in schwarzer, weißer, grüner und roter Farbe auf die Wand aufgetragen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 10:44

    POL-NOM: Fahrrad in Brand gesetzt

    Northeim (ots) - Northeim, Matthias-Grünewald-Straße, Montag, 15.12.2025, 00.25 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 00.25 Uhr wurde durch einen Nachbarn ein brennendes Fahrrad auf einem Hinterhof in der Matthias-Grünewald-Straße in Northeim gemeldet. Das Fahrrad stand unverschlossen vor dem Wohngebäude. Eine unbekannte Person zündete den Hinterreifen des Fahrrads auf unbekannte Art und Weise an und entfernte sich unerkannt vom Tatort. Die 37-jährige Eigentümerin des ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 03:53

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in der Hindenburgstraße in Greene

    Bad Gandersheim (ots) - Einbeck OT Greene, 10.12.2025, 16:55 Uhr: Am 10.12.25 wurde gegen 16:5 Uhr ein in der Hindenburgstraße ordnungsgemäß abgeparkter VW Golf durch einen bislang unbekannten männlichen Fahrzeugführer eines weißen Opel Movano im Vorbeifahren beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeuginnen und Zeugen, ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 03:44

    POL-NOM: Diebstahl

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Marktplatz, Einbecker Weihnachtsdorf Sonntag, 14.12.2025, 03:00 bis 03:30 Uhr EINBECK (schu) Bislang unbekannte Täterschaft schob gewaltsam die verriegelte Jalousie eines Marktstandes im Einbecker Weihnachtsdorf auf und entwendete eine geringe Anzahl an Spirituosen. Es entstand Entwendungsschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können und/oder im tatkritischen Zeitraum verdächtige Umstände ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren