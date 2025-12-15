Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schmierereien an Schulgebäude

Northeim (ots)

Northeim, Wieterstraße / Gymnasium, Samstag, 13.12.2025, 15.15 Uhr bis Sonntag, 14.12.2025, 08.35 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Samstag ca. 15.15 Uhr bis Sonntag ca. 08.35 Uhr haben unbekannte Personen eine Gebäudewand eines Gymnasiums in der Wieterstraße in Northeim beschmiert.

Die Personen beschmierten die Wand mit den Schriftzügen "HSV 1896", "ANTI BTSV", "88" und "1161". Die Schmierereien wurden in schwarzer, weißer, grüner und roter Farbe auf die Wand aufgetragen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell