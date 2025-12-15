PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in der Hindenburgstraße in Greene

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck OT Greene, 10.12.2025, 16:55 Uhr: Am 10.12.25 wurde gegen 16:5 Uhr ein in der Hindenburgstraße ordnungsgemäß abgeparkter VW Golf durch einen bislang unbekannten männlichen Fahrzeugführer eines weißen Opel Movano im Vorbeifahren beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitige Erkenntnisse haben, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Bad Gandersheim telefonisch unter 05382 95390 zu melden (at)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 15.12.2025 – 03:44

    POL-NOM: Diebstahl

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Marktplatz, Einbecker Weihnachtsdorf Sonntag, 14.12.2025, 03:00 bis 03:30 Uhr EINBECK (schu) Bislang unbekannte Täterschaft schob gewaltsam die verriegelte Jalousie eines Marktstandes im Einbecker Weihnachtsdorf auf und entwendete eine geringe Anzahl an Spirituosen. Es entstand Entwendungsschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können und/oder im tatkritischen Zeitraum verdächtige Umstände ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 02:48

    POL-NOM: Trunkenheitsfahrt

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Dr.-Friedrich-Uhde-Straße Sonntag, 14.12.2025, 01:08 Uhr EINBECK (schu) Ein 41-jähriger Einbecker fiel mit seinem Fahrrad durch seine unsichere Fahrweise einer Funkstreifenbesatzung auf. Im Verlauf der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht einer nicht unerheblichen Alkoholbeeinflussung und damit einhergehende Einschränkung der Fahrtüchtigkeit. Eine freiwillige Atemalkoholmessung wurde vom Radfahrer abgelehnt. In Zuge dessen sollte ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 02:05

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Walkemühlenweg Mittwoch, 10.12.2025, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 11.12.2025, 13:35 Uhr EINBECK (schu) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführender beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren mittels derzeit unbekannten Kraftfahrzeugs den ordnungsgemäß abgestellten Pkw Renault der 40-jährigen Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführende unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen, ...

    mehr
