POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in der Hindenburgstraße in Greene

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck OT Greene, 10.12.2025, 16:55 Uhr: Am 10.12.25 wurde gegen 16:5 Uhr ein in der Hindenburgstraße ordnungsgemäß abgeparkter VW Golf durch einen bislang unbekannten männlichen Fahrzeugführer eines weißen Opel Movano im Vorbeifahren beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitige Erkenntnisse haben, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Bad Gandersheim telefonisch unter 05382 95390 zu melden (at)

